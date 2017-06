DAX muss Federn lassen – Banken hui, Tech pfui

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Lieblinge der Wall Street bleiben auch heute stark unter Druck. Technologie-Unternehmen werden von Frankfurt bis New York gemieden und notieren mit starken Abschlägen. Die ersten ungeduldigen Schnäppchenjäger scharren schon mit den Hufen. Aber inwieweit das „Buy the dip“, das sogenannte „bei Schwäche kaufen“, auch diesmal funktioniert, wird sich erst in den nächsten Handelstagen zeigen.

Der Gesamtmarkt hält sich dabei grundsätzlich noch stabil, getragen vom Bankensektor in den USA und dem Automobilsektor in Deutschland. Der Deutsche Aktienindex ist grundsätzlich erst über der Marke von 12.880 Punkten weiterhin charttechnisch ein klarer Kauf. Unter 12.630 Punkten wäre kurzfristig problematisch und würde eine größere Korrektur Richtung 12.480 und 12.340 Zähler ermöglichen.