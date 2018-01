DAX muss 13.350 Punkte halten – Hoffnung auf niedrige Inflation

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Jochen Stanzl, 08. Januar 2018

Jetzt, wo der Widerstand von 13.350 Punkten geknackt wurde, ist der Schwung plötzlich aus dem Markt. Alle, die über Weihnachten und Neujahr im Urlaub waren, haben im Grunde nichts verpasst. Der Deutsche Aktienindex notiert wieder genau da, wo er vor gut drei Wochen auch stand. Jetzt müssen Entscheidungen getroffen werden.

Für die nächste große Bewegung warten die Anleger jetzt auf einen Schlusskurs über 13.350 Punkten. Nach der steilen Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage sind jedoch auch einige skeptisch, ob die Kursgewinne weiter anhalten. Genau diese Skepsis aber kann dazu führen, dass die Kurse schneller bei 13.500 Punkten sind als viele schauen können.

An der Wall Street blicken die Investoren auf die in dieser Woche anstehenden Inflationsdaten. Nachdem die Teuerung in der Eurozone bereits schwach ausgefallen war, würden langsamere Preissteigerungsraten in den Vereinigten Staaten den Märkten einen weiteren Grund geben, daran zu glauben, dass geldpolitisch auch auf absehbare Zukunft weiterhin Milch und Honig fließen.