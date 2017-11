DAX muss 13.000er Marke aufgeben – Euro steigt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es bleibt dabei: Der deutsche Aktienmarkt hat nach der Rally von über 1.600 Punkten ein Ventil gesucht und im steigenden Euro gefunden. Die Gemeinschaftswährung macht sich in Richtung Höchststände aus diesem Jahr auf und damit all denjenigen einen Strich durch die Rechnung, die nach dem Sprung über 13.500 Punkte einen nahtlosen Übergang des DAX in die Jahresendrally erwartet hatten.

Schon den zweiten Tag in Folge sehen wir relativ dramatische Eindeckungen von Leerverkäufen im Euro zum US-Dollar. Der Währungsmarkt macht keine Gefangenen und man sieht, dass der stärkere Euro entsprechende Schneisen im DAX hinterlässt. Bei 1,1880 US-Dollar liegt die letzte Verteidigungslinie der Bären im Euro/US-Dollar.

Die Wirtschaftsdaten aus den USA heute um 14:30 Uhr könnten nun den Ausschlag geben, ob der DAX in eine größere Korrektur startet oder an der 13.000-Punkte-Marke einen Boden ausbilden kann.