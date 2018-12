DAX: Der mögliche Game-Changer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine kleine Erholung ist dem DAX gelungen, aber eine richtige Dynamikwill dabei nicht aufkommen. Die Anleger vermissen positive Impulse undwirken mutlos. Wie so oft in den letzten zwei Jahren muss man neidischauf die Märkte in Übersee blicken. Dow Jones und Nasdaq haben sichrelativ kraftvoll von den jüngsten Tiefs abgestoßen und damit einDoppeltief ausgebildet.Bezüglich der US-Aktien wurden die heftigen Kursverluste insbesondereaus dem Oktober offenbar als kurzfristige Übertreibung gewertet.Hinsichtlich des DAX sind sich die Anleger da offenbar nicht so sicher.Zwar ist auch dem hiesigen Leitindex im Oktober und November dieAusbildung eines Doppeltiefs gelungen, aber die anschließendeErholungsdynamik ist gering ausgefallen. Zu viele Sorgen lasten offenbarweiter auf den Kursen. Da ist zum einen der Konjunkturabschwung, derschon seit dem Jahresanfang zu beobachten ist und sich zuletzt in denFrühindikatoren fortgesetzt hat.Außerdem droht am Horizont der Brexit, dessen Ausgang im Vorfeld derAbstimmung in Großbritannien noch völlig offen ist und der immer nochauf ein Debakel zusteuern könnte. In letztgenanntem Faktor sehen wirauch einen möglichen Game Changer. Sollte sich abzeichnen, dass dieBriten einen ungeregelten Ausstieg in Kauf nehmen, dürfte der Markterneut unter Druck geraten. Wird hingegen dem Ausstiegsvertrag vomParlament zugestimmt – was wir als eher unwahrscheinlich erachten – oderangesichts der Ratlosigkeit erneut das Volk zum Brexit befragt – waseine gar nicht so illusorische Notlösung darstellt – könnte das dochnoch eine größere Erholung am europäischen Aktienmarkt auslösen.