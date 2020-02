DAX markiert zweiten Tag in Folge neues Allzeithoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Knackte der DAX bereits gestern sein erst vor kurzem aufgestelltes Allzeithoch, folgte heute gleich der nächste Grund zum Feiern: Bis zum Mittag klettert der deutsche Leitindex bei 13.747 Punkten abermals auf einen neuen Rekordstand. Damit folgte der DAX den US-Indizes und dem MDAX und SDAX, die ebenfalls auf Rekordstände stiegen. Einer der Gründe für den Anstieg: Meldungen aus China, wonach die Epidemie des Coronavirus diesen Monat ihren Höhepunkt erreichen soll. Da die chinesische Regierung jedoch ihre Zählweise der Infizierten geändert hatte, steht die Freude der Anleger bislang noch auf wackligen Beinen.Meistgehandelte Aktie heute in Stuttgart: ITM Power. Erst im vergangenen Juni war das Unternehmen an die Börse gegangen. Seither arbeitete sich die Aktie von ursprünglich 35 Cent bis auf zwei Euro empor – heute jedoch stehen Verluste von über knapp 4 Prozent auf der Tafel. Damit fällt ITM Power am Dienstag wieder bis auf 1,80 Euro, zeigt sich im Vergleich zum Handelsstart am Montag jedoch nach wie vor rund 30 Cent fester.Die Aktie der Deutschen Bank wird am Mittwoch in Stuttgart nicht nur rege gehandelt, sondern nähert sich auch Schritt für Schritt der Marke von 10 Euro an. Bei einem Plus von 2,4 Prozent notiert die Deutsche Bank am Mittag bei rund 9,86 Euro – und damit auf dem höchsten Niveau seit zwei Jahren. Den Kursgewinnen von rund 50 Prozent in den vergangenen drei Monaten sei Dank.Auch am Tag nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen wird Daimler in Stuttgart häufig gehandelt. Nach der Bekanntgabe des Gewinneinbruchs und der Dividendenkürzung war die Aktie am Dienstag leicht schwächer aus dem Handel gegangen. Heute legt Daimler ebenfalls um 2,4 Prozent zu und notiert damit bei 43,50 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.