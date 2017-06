Der DAX markiert ein neues Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In der US-Wirtschaft sind im Mai weniger Jobs entstanden als Experten erwartet hatten. Unternehmen und Staat schufen zusammen 138.000 neue Stellen. Ökonomen hatten mit 185.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Außerdem entstanden in den beiden Monaten zuvor 66.000 Stellen weniger als bisher angenommen.Dennoch fiel die separat ermittelte Arbeitslosenquote im Mai auf 4,3 Prozent und damit den tiefsten Stand seit 16 Jahren.Darüber hinaus hat sich das US-Handelsdefizit im April stärker ausgeweitet als erwartet. Die Importe übertrafen die Exporte um um 47,6 Milliarden US-Dollar. Das sind 5,2 Prozent mehr als im Vormonat. Ökonomen hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs auf gut 46 Milliarden US-Dollar gerechnet.US-Präsident Donald Trump wirft wichtigen Handelspartnern wie China und Deutschland vor, sich mit angeblich unfairen Praktiken Vorteile im internationalen Wettbewerb zu erschleichen. So hatte er in der vergangenen Woche betont, Deutschland habe einen massiven Handelsüberschuss mit den USA und zahle zu wenig für die NATO. Dies sei sehr schlecht. Er werde dies ändern.Der US-Dollar gab im Zuge der Daten vom Nachmittag nach. Umgekehrt kletterte der Euro um 60 US-Cent auf 1,1270 US-Dollar.Der DAX zog sich zunächst bis auf 12.825 Punkte zurück und lag damit nun 1,3 Prozent im Plus. Am Mittag hatte das deutsche Börsenbarometer mit 12.878 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht.Der Aufsichtsrat von Linde hat mehrheitlich die umstrittene Fusion mit dem US-Rivalen Praxair ohne den von einigen Beteiligten erwarteten Eklat gebilligt. Mit dieser Zustimmung im Rücken unterschrieb der Linde-Vorstand gestern Abend wie geplant den Fusionsvertrag.Nun müssen noch die Aktionäre sowie Behörden zustimmen. Dann könnte der Zusammenschluss im kommenden Jahr über die Bühne gehen.Die Praxair-Aktien stiegen in New York um 1,4 Prozent. Die Papiere von Linde verteuerten sich heute um 1,7 Prozent auf 175,95 Euro.Anleger folgen heute einer Kaufempfehlung für E.on. Die Aktien legten bisher um 1,6 Prozent auf 7,86 Euro zu.Die Analysten von Berenberg stuften den Wert von “hold” auf “buy” nach oben und erhöhten das Kursziel von bisher 6,40 auf 9,00 Euro.