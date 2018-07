DAX macht wieder kehrt – Politik bewegt Währungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

US-Präsident Trump schießt verbal in Richtung eigene Notenbank und gefährdet damit die Unabhängigkeit dieser Institution, die so wichtig ist für das Funktionieren der Geldpolitik. Vor den Zwischenwahlen werden starke Töne angeschlagen, ganz ohne Rücksicht auf zukünftige Entwicklungen. Da sind natürlich Zinsanhebungen der Fed eher lästig. Der US-Dollar knickte daraufhin ein, was einen stärkeren Euro nach sich zog.

Wie Trump hat auch China Einfluss auf die Währungsmärkte genommen und den Yuan abgewertet. Die Abwertung ist die stärkste seit August 2015. Damals brach der Deutsche Aktienindex über mehrere Wochen um 1.600 Punkte ein. Heute kann man da schon eher von einem gewissen Gewöhnungseffekt sprechen.

China betrachtet dies als Teil des Instrumentariums im Handelskonflikt gegen die USA, indem es durch die Abwertung der eigenen Währung einen Vergeltungszoll auf alle US-Waren einführt. In Wahrheit haben wir es hier aber mit der Einführung eines neuen QE-Programms durch die Hintertür zu tun. Chinas Notenbank gibt Liquidität an die eigenen Geschäftsbanken, die dann Kreditpapiere kaufen sollen. Nach einer relativ überschaubaren Zeitspanne geldpolitischer Normalisierungsversuche der meisten anderen Zentralbanken flutet Chinas Notenbank den Markt damit erstmals wieder mit neuer Liquidität.

Das Resultat dieser Aktion war ein einbrechender Yuan und ein fallender DAX. Das ganze trug sich ziemlich exakt heute Nacht um 3:16 Uhr zu, dauerte eine halbe Stunde, danach war der DAX um 90 Punkte gefallen. Der DAX startet heute also mit einer doppelten politischen Einflussnahme auf die Währungsmärkte in den Handel.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.