DAX macht weiter Boden gut - Fed hat alle Argumente für eine Zinssenkung in der Hand

Der deutsche Aktienmarkt gibt wieder etwas Gas. Die Anleger hoffen, dass der Druck des US-Präsidenten Trump auf die Notenbank Früchte zeigt und vielleicht schon in der kommenden Woche die Fed die Zinsen senkt. Wird diese Hoffnung enttäuscht, könnte es Rückschläge geben.



Der Widerstand bei 12.180 Punkten muss jetzt geknackt werden. Scheitert der Markt daran, droht aus charttechnischer Sicht ein Doppeltopp. Dann könnten in den nächsten Tagen Risikopositionen wieder abgebaut werden. Übergeordnet befindet sich der DAX seit mehreren Wochen in der Konsolidierung. Saisonal betrachtet kann die Schaukelbörse der vergangenen Wochen noch bis Ende des Monats anhalten.



An den US-Importpreisen lassen sich höhere Preise als Folge von Strafzöllen beileibe nicht ablesen. Die Fed besitzt damit weiter vollen Handlungsspielraum, die Zinsen sogar schnell nach unten zu setzen. Darauf spekuliert der Markt, weshalb sich eine echte Korrektur nicht einstellen will.



In diesem Monat gibt es noch zwei große Ereignisse für die Börsen: Die Fed-Sitzung in der kommenden Woche und den G20-Gipfel Ende des Monats. Ansonsten dürfte es zur Jahreszeit passend recht ruhig auf dem Börsenparkett bleiben.