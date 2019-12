DAX macht weiter Boden gut – Aber das Zögern bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex hat den (Um-)Schwung von gestern in den heutigen Tag mitgenommen und konnte im Handelsverlauf weiter Boden gutmachen. Wie schon vor einer Woche wechselt der Markt nach einem schwachen Wochenbeginn am Dienstag seine Richtung und setzt seinen Trend heute fort. Große Überzeugung ließ sich dabei dennoch nicht ablesen.Zu groß ist das Zögern unter anderem vor den Entscheidungen der Federal Reserve heute Abend. Auch wenn keine geldpolitischen Veränderungen erwartet werden, sehen wir eine gewisse Respektbekundung der Anleger vor solchen Terminen. Sie halten sich im Vorfeld an der Seitenlinie auf und warten einen Trendaufbau ab. Einige fürchten aber auch etwas konservativere Töne von der US-Notenbank, nachdem der Arbeitsmarktbericht für November so stark ausgefallen war.Gleichzeitig wartet man an der Börse auf einen Tweet von Donald Trump. Man will jetzt wissen, ob die Strafzölle am Sonntag kommen oder nicht. Auf dem Parkett traut man den Verhandlungspartnern mittlerweile alles zu. Das gilt sowohl für die chinesische als auch die amerikanische Seite.Außerdem fürchten sich die Märkte vor einer knappen Mehrheit von Boris Johnson bei der morgigen Parlamentswahl. Niemand will eine neue monatelange Hängepartie in der britischen Politik.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.