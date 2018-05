DAX macht etwas Boden gut – Gemüter in Sachen Italien beruhigen sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Panikverkäufe italienischer Anleihen haben heute aufgehört. Die Frage ist jetzt, ob es das schon war oder ob wir uns nur im Auge des Sturms befinden. Eine relativ erfolgreich durchgeführte Auktion italienischer Staatsanleihen beruhigte die Gemüter. Das half den Aktienmärkten, die gestrige Volatilitätsspitze vorerst hinter sich zu lassen.

Für italienische Staatsanleihen erhält man auf Sicht von zehn Jahren drei Prozentpunkte höhere Zinserträge pro Jahr als für vergleichbare Bundesanleihen. Am Ende wird die Europäische Zentralbank ohnehin einen guten Teil dieser Papiere auf dem Sekundärmarkt kaufen. Das stützt und sorgt dafür, dass die Risikobereitschaft der Anleger nicht völlig verschwunden ist.

Der Deutsche Aktienindex hat seinen Rücksetzer bis auf 12.650 Punkte absolviert. Dort lag seit April ein wichtiger Widerstand, der Anfang Mai gebrochen wurde. Dass die Märkte an solche Ausbruchsmarken erneut zurückkehren, ist normal. Problematisch und mit weiteren Kursverlusten einhergehend wäre allerdings ein Rückgang darunter.

