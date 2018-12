DAX macht auf dem Absatz kehrt - Einzelhändler geraten massiv unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sah es heute Morgen zum Handelsstart noch so aus, als würde sich die Situation an der Frankfurter Börse in der letzten Handelswoche vor Weihnachten zumindest etwas beruhigen, fiel der Deutsche Aktienindex am Nachmittag erneut auf die Marke von 10.700 Punkten zurück. Die Konjunktursorgen erhielten heute neue Nahrung durch eine Gewinnwarnung des britischen Online-Modehändlers Asos, der erst sein deutsches Pendant Zalando, dann die gesamte Einzelhandelsbranche und am Ende den gesamten Aktienmarkt mit nach unten riss.



Dass die Zalando-Aktie trotz Bekräftigung ihrer Zahlen ihre Verluste nicht wirklich signifikant verringern konnte, sagt viel über die Anlegerstimmung aus. Die Anleger sind vor den Feiertagen einfach nicht mehr bereit, neue Engagements einzugehen, egal wie billig Aktien werden. Wenn man heute die Kurse einiger Substanzaktien mit Wert vor einem Jahr vergleicht, erscheinen viele von ihnen günstig. Geht man aber von einem mehrjährigen Bärenmarkt aus, so wären auch die jetzigen Kurse noch teuer.



Raus aus dem Risiko, Zurückhaltung heißt deshalb das Gebot der Stunde. Das Umfeld bestehend aus Brexit-Chaos, Sorgen um die finanzielle Zukunft Italiens und dem schwelenden Handelskrieg macht alles andere als Lust auf Aktien. Und über allem thront die Angst vor einer Rezession und damit sinkenden Unternehmensgewinnen, die mit jeder weiteren Gewinnwarnung neue Nahrung erhält.



Die große Überraschung könnte in dieser Woche aus Washington kommen, wenn die US-Notenbank in dieser Woche nicht an der Zinsschraube dreht. Das wäre die nötige Unterstützung für eine Jahresendrally in allerletzter Sekunde. Auch gerade deshalb, weil am Markt keiner damit rechnet. Die für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte veranschlagte Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei gut 78 Prozent.





Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.