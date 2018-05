DAX macht Weg auf Allzeithoch frei – Euro fällt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass der Deutsche Aktienindex trotz des drohenden Unheils aus Italien nach oben dreht, liegt vor allem daran, dass der Euro schwach bleibt und vielleicht sogar – politisch aus Rom verursacht – noch schwächer werden könnte. Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 13.151 Punkten im DAX wäre das mögliche technische Signal für einen neuen Anlauf auf das Allzeithoch.

Viele Anleger hoffen auch, dass die immer noch sehr hohe Liquiditätsversorgung der Europäischen Zentralbank mögliche politische Probleme klein halten kann. Das „Sell in May...“ hat sich in diesem Jahr überhaupt nicht bestätigt. Wir haben es mit einer unvermindert starken Kaufwelle im DAX zu tun, die einen Widerstand nach dem anderen durchbricht. Der DAX bleibt damit stark unterwegs.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.