DAX macht Boden gut

Der DAX macht nach dem Rücksetzer am Freitag wieder Boden gut und legt bis zum Mittag 0,5% auf 12.150 Punkte zu. Damit notiert der deutsche Leitindex leicht unterhalb der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie. Zwischen frischen Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten, schieben sich angesichts der Infektionszahlen in den USA vermehrt Sorgen um eine zweite Welle des Coronavirus.Weiter geht die wilde Fahrt bei Wirecard: Heute legt die Aktie als meistgehandelter Wert in Stuttgart 152% zu und klettert zwischenzeitlich um 316% auf vier Euro. Am Wochenende hatte der Wirecard-Vorstand angekündigt, die Geschäfte fortzuführen. Zudem sollen die diversen Konzerngesellschaften bis auf eine Ausnahme keine Insolvenzanträge gestellt haben. Auch der Zahlungsverkehr der Wirecard Bank sei nicht betroffen.Unter den meistgehandelten Aktien in Stuttgart findet sich am Montag mit einem Minus von 9,5% auch Luckin Coffee. Die Aktie des chinesischen Starbucks-Rivalen wird ab heute vom Handel an der New Yorker Börse Nasdaq ausgeschlossen. Diese wirft Luckin Coffee vor, Investoren im großen Stil betrogen zu haben und die Verkaufszahlen in den Bilanzen geschönt zu haben.Nach dem erfolgreichen Vergleich mit den Glyphosat-Klägern sind bei der Bayer-Aktie auch zum Wochenstart in Stuttgart hohe Umsätze zu verzeichnen. Die Analysten der Deutschen Bank empfehlen Bayer weiterhin zum Kauf und heben ihr Kursziel auf 87 Euro an. Das Analysehaus Warburg Research hingegen bleibt bei seiner „Hold“-Einstufung und verweist darauf, dass sich der Fokus nun wieder stärker auf die befürchteten Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal richten solle.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.