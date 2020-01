DAX: Die letzten Zentimeter fehlen – noch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die große Party ist wohl noch einmal verschoben – Stand Freitagmittag sieht es aktuell nicht danach aus, als könnte der DAX sein bisheriges Rekordhoch von 13.596 Punkten knacken. Zum Wochenende hin verliert der DAX etwas den Schwung der vergangenen Tage und notiert gemächliche 0,2 Prozent im Plus. Unterm Strich könnte der DAX bei jetzigem Stand aber dennoch mit einem Wochenplus von rund 2 Prozent aus dem Handel gehen – durchaus ordentlich, bedenkt man die Startschwierigkeiten rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran noch zu Beginn der Woche.Die Stuttgarter Anleger fokussieren sich am Freitag auf zwei DAX-Traditionskonzerne. Dabei darf sich die RWE-Aktie gleich zwei Mal die Krone aufsetzen: Sie ist heute nicht nur die meistgehandelte Aktie in Stuttgart, sondern führt auch die DAX-Gewinnerliste an.Am Morgen war bekannt geworden, dass RWE und Wirtschaftsminister Peter Altmaier in den Verhandlungen zum Kohle-Ausstieg ein gutes Stück vorangekommen sind. Den Berichten zufolge soll RWE eine Entschädigungszahlung über rund zwei Milliarden Euro erhalten. Zusätzlich sollen auch die rund 3000 Beschäftigten entschädigt werden, die durch den Kohle-Ausstieg ihren Job verlieren, wofür nochmals 700 Millionen Euro anfallen. Damit liegen die Zahlen über den Erwartungen der Analysten und schieben die RWE-Aktie mit einem Plus von über 4 Prozent auf knapp 28.70 Euro.Auf Platz zwei – sowohl bei den meistgehandelten Aktien, als auch bei den Spitzenreitern im DAX – folgt am Freitag Volkswagen. Von Seiten des Wolfsburger Autobauers kamen zum Wochenschluss gleich zwei Nachrichten: Einerseits konnte VW seine China-Absätze im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent steigern. Andererseits erhöht VW seinen Anteil am schwäbischen IT-Dienstleister Diconium auf 100 Prozent, ohne das Unternehmen komplett in den eigenen Konzern zu integrieren. VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann begründete dies damit, dass VW seinen Kunden neue digitale Angebote machen wolle und müsse. Dabei setze man auf die langjährige Erfahrung von Diconium. In Stuttgart setzen die Anleger am Freitag jedenfalls auf VW und schieben die Aktie über 2,5 Prozent an.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.