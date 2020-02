DAX: Die letzten Meter bis zum Gipfel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

1,2 Punkte – so viel, oder besser gesagt so wenig, fehlte dem DAX zwischenzeitlich zu einem neuen Allzeithoch. Am Morgen kletterte der deutsche Leitindex schwungvoll bis auf 13.638,86 Punkte und verfehlte damit die bisherige Rekordmarke bei 13.640,06 Punkten nur knapp. Bis zum Mittag entfernt sich der DAX jedoch wieder etwas von seiner Bestmarke und notiert bei rund 13.600 Punkten etwa 0,8 Prozent im Plus.Aus der zweiten und dritten Börsenreihe und aus den USA gab es hingegen Grund zur Freude: MDAX und SDAX knackten am Dienstag ihre jeweilige Bestmarke. Auch beim S&P 500 und an der Nasdaq markierten neue Höchststände. Dabei stützt vor allem die Berichtssaison. Von insgesamt 324 Unternehmen im S&P konnten bisher etwa 71 Prozent der Unternehmen, die Zahlen vorgelegt hatten, die Erwartungen der Analysten übertreffen.Zahlen und eine Fusion beschäftigen DAX-WerteBeim Aktienhandel bleiben die Stuttgarter Anleger heute regional tätig: Meistgehandelter Wert ist am Dienstag die Daimler-Aktie. Am Morgen hatte der Stuttgarter Autobauer sein ausführliches Jahresergebnis vorgelegt. Das Nettoergebnis fiel gegenüber dem Vorjahr um fast zwei Drittel und betrug rund 2,7 Milliarden Euro. Auch die Dividende fällt geringer aus: Nach 3,25 Euro im Vorjahr soll die Dividende nun 90 Cent betragen. Für die Daimler-Aktie ging es in einer ersten Reaktion am Morgen einige Prozent nach oben – bis zum Mittag drehte die Aktie jedoch ins Minus und notiert bei rund 42,90 Euro 0,3 Prozent tiefer.Die Spannung steigt – am Freitag legt Wirecard erste Zahlen zum Jahresergebnis vor. Bereits heute handeln die Anleger in Stuttgart verstärkt die Wirecard-Aktie. Bei über 2,2 Prozent Plus notiert Wirecard bei rund 143,30 Euro. Am Morgen hatte die UBS Wirecard in einer Analyse weiter bei einem Kursziel von 138 Euro belassenAls dritte im Bunde steht heute die Deutsche Telekom auf dem Podium der meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Diese notiert bei rund 15,50 Euro und damit fast vier Prozent im Plus. Dabei stützt die Aussicht auf eine baldige Genehmigung der Fusion von T-Mobile US und dem Rivalen Sprint in den USA, die nun wohl endgültig den US-Kartellrechtsprozess bestehen dürfte.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.