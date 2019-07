DAX mit leichten Kursaufschlägen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zur Wochenmitte kann der Dax leicht zulegen auf 12.600 Zähler. Mangels frischen Impulsen verläuft der Handel in ruhigen Bahnen. Auch aus Asien oder den USA gibt es keine Vorgaben, die für Kauflaune am deutschen Markt sorgen könnten: Der japanische Nikkei Index hatte am Morgen 0,7 Prozent verloren, die US-Futures sind leicht im Plus.Eine Belastung ist zudem die Drohung Trumps, im Streit um Subventionen für Flugzeugbauer, EU-Güter mit weiteren Strafzöllen zu behängen. Zudem ist am Donnertag in den USA Feiertag – dies veranlasst einige Anleger im Vorfeld zur Zurückhaltung.Die am Freitag in den USA anstehenden Juni-Arbeitsdaten haben das Potential die Märkte zu bewegen. Nach enttäuschenden Mai-Zahlen schauen die Börsianer umso gespannter darauf, ob sich die Eintrübung fortsetzt oder die Rückkehr zu einem soliden Stellenaufbau gelingt. Als Indikator gelten die ADP-Daten, die am Nachmittag veröffentlicht wurden und unter den Erwartungen lagen. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP berichtete, haben die US-Unternehmen im Juni gegenüber dem Vormonat 102.000 Stellen geschaffen, Analysten hatten ein Plus von 135.000 Jobs vorausgesagt.Die Feinunze Gold hat nach dem Preisrückgang der vergangenen Tage wieder die Marke von 1.400 US-Dollar zurückerobert. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil verbilligt sich am Mittwoch leicht auf 62,94 US-Dollar.Wäre hätte das gedacht – der US-Elektroautohersteller Tesla hat im vergangenen Quartal einen Rekordabsatz erzielt. Das Unternehmen lieferte 95.200 Fahrzeuge aus, ein Zuwachs von 51 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Prognose lag bei rund 89.000 Autos. Der Großteil entfiel auf Model 3 mit 77.550 Autos. Tesla will im laufenden Jahr bis zu 400.000 Autos aufliefern – eine Zahl die viele Experten für unrealistisch einstufen. Die Aktie gewinnt rund sieben Prozent auf 212 Euro. Innerhalb der vergangenen sechs Monate büßte der Aktienkurs mit der Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung rund ein Drittel ein. Hatte Tesla-Chef Elon Musk im Mai doch geäußert, das Geld würde nur noch für 10 Monate reichen.Guten Nachrichten für deutsche Autobauer: Der Volkswagenkonzern hat seine Verkäufe im Juni in den USA um zehn Prozent auf 31.725 Neuwagen gesteigert. Auch der deutsche Konkurrent BMW kann sich über ein Absatzplus von 7,5 Prozent in den USA freuen, während der Gesamtmarkt im Juni den sechsten Monat in Folge schrumpfte. Beide Aktien legen rund 1,5 Prozent am Mittwoch zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.