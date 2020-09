DAX mit leichten Abschlägen – US-Konjunkturpaket noch lange nicht auf der Zielgeraden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Interesse der Anleger, nach Rücksetzern bei Aktien zuzugreifen, ist in den vergangenen Wochen scheinbar doch nicht verloren gegangen. Die Trendwendeformation im Deutschen Aktienindex bringt damit erst einmal eine breite Seitwärtsspanne mit sich. Das ist eine gute Nachricht, auch wenn neue Hochs für den Moment ausbleiben. Andererseits bleibt die Situation unter 12.900 Punkten im DAX angespannt und die Stimmung kann bei entsprechender Nachrichtenlage schnell wieder kippen.Eine solche schlechte Nachricht wäre die Weigerung beider Präsidentschaftskandidaten, ein knappes und auf den ersten Blick nicht eindeutiges Wahlergebnis zu akzeptieren. Wenn die Wahl vor dem Obersten Gerichtshof landet, könnte es zu einer wochenlangen Hängepartie kommen und das nächste Konjunkturpaket sich so noch weiter verzögern.Heute Nacht findet in den USA das erste Duell zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden statt. Zumindest haben die Demokraten nun offiziell ein Konjunkturpaket von 2,2 Billionen US-Dollar vorgeschlagen. Aber auch wenn die Gespräche darüber heute fortgesetzt werden sollen, ist es fraglich, ob das Paket noch vor den Wahlen verabschiedet werden kann.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.