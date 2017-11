DAX mit leichtem Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

„Der Euro fällt – der DAX steigt.“ Zumindest bestätigt sich heute einmal mehr die unterstützende Wirkung einer schwächelnden europäischen Gemeinschaftswährung. Im DAX hingegen ist der Discount eröffnet, welcher Anleger nach der vergangen Kursrutsche bis auf unter 13.000 Punkte vorerst in die Läden lockt.Doch wie immer lauert die Gefahr, dass sich vermeintliche „Schnäppchen“ sich am Ende als teuer herausstellen können. Ein leichtes Kursplus von rund 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortag spricht noch für keine nachhaltige Erholung. Positive Kaufimpulse kommen hingegen aus Asien, wobei die US- Seite eher einen vorsichtigen Ton einschlägt. Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit Trumps in Bezug auf seine Steuerversprechen werden einmal mehr zum Gesprächsthema. Sollte Trump eines Tages sogar in der Lage sein zu liefern und seine Versprechen umzusetzen, könnte es bereits zu spät sein. Anleger werden bis dahin womöglich ihr Vertrauen vielleicht schon verloren haben.