DAX leicht im Plus

Die Einnahmen der deutschen Einzelhändler sind im Juni um 1,1 Prozent zum Vormonat geklettert. Analysten hatten lediglich mit einem sehr kleinen Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem im Mai ein Anstieg von 0,5 Prozent gemessen wurde.Im ersten Halbjahr hatten die Händler 3,5 Prozent mehr Geld in den Kassen als in der Vergleichsperiode 2016. Für das gesamte Jahr 2017 peilt der Branchenverband HDE ein Umsatzwachstum von zwei Prozent an, nach einem Plus von 2,9 Prozent im Vorjahr.Besonders gut lief es in den ersten sechs Monaten im Internet- und Versandhandel. Hier wurde der Umsatz um 7,6 Prozent gesteigert. Das Geschäft mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltgeräten und Baubedarf zog um 3,6 Prozent an. Bei Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren gab es hingegen nur ein leichtes Umsatzplus von 0,2 Prozent.Die anhaltende Stärke des Euro bremst den deutschen Aktienmarkt auch zu Beginn der neuen Woche aus. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich zunächst auf bis zu 1,1761 US-Dollar. Damit lag der Kurs nur knapp unter dem Zweijahreshoch aus der Vorwoche (1,1776 US-Dollar). Inzwischen liegt der Euro bei 1,1730 US-Dollar.Der DAX notiert zur Stunde bei 12.189 Punkten mit 0,2 Prozent leicht im Plus. Am Morgen hatte er im Tief bei 12.141 Zählern gelegen.Das Biotechnologieunternehmen Evotec übernimmt für 256 Millionen Euro das gesamte operative Geschäft von Aptuit. Die in den USA ansässige pharmazeutische Service-Firma beschäftigt rund 750 Mitarbeiter und verfügt über drei Standorte in Europa.Die Übernahme soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Evotec will mit dem Erwerb den Bereich integrierte Wirkstoffforschung und -entwicklung stärken.Die im TecDAX gelisteten Evotec-Aktien legten bisher um 5,5 Prozent auf 12,37 Euro zu.Die Aktien von RIB Software sind heute besonders gefragt. Das Unternehmen steigerte die Erlöse um 10,6 Prozent auf 27,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis sprang um 43,1 Prozent auf 9,3 Millionen Euro.Der Kurs legte um 4,2 Prozent auf 14,99 Euro zu.