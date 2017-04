DAX leicht im Minus - EZB dürfte sich zurückhalten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 27. April 2017

Die Regierung Trump verkündete den Märkten gestern nichts, was sie nicht bereits wussten. Nach anfänglichen Gewinnen drehten die Kurse an der Wall Street am Ende ins Minus. Dies wirft einen langen Schatten auf den heutigen Handel in Europa. Der Deutsche Aktienindex dementsprechend im Minus - der Widerstand bei 12.500 Punkten konnte zunächst nicht überwunden werden.

In den Kursen sind schon viele positive Nachrichten eingepreist. Daher muss schon viel passieren, um die Rally am Laufen zu halten und eine früher oder später einsetzende Korrektur zu verhindern.

EZB-Chef Mario Draghi wird am Nachmittag die Füße stillhalten. 40 Prozent der französischen Wähler könnten für Le Pen stimmen und damit wären vorzeitige Hinweise auf eine Normalisierung der Geldpolitik verfrüht. Draghi dürfte von seinem Vorgänger Trichet gelernt haben und sich eher für ein zu langes Beibehalten der lockeren Geldpolitik entscheiden als zu früh an der Zinsschraube zu drehen.