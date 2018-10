DAX legt weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit gemischten Vorgaben im Rücken kann der DAX am Dienstag zulegen. Rund 0,8 Prozent geht es am frühen Nachmittag nach oben auf 11.343 Zähler. Am Montag hatte ein sogenannter short squeeze für eine schnelle und schwungvolle Aufwärtsbewegung gesorgt und den DAX über die Marke von 11.400 Punkten gehoben, bevor die roten Vorzeichen an den US-Börsen einen Teil der Kursgewinne hierzulande schmolzen ließen.Der Euro verliert am Dienstag auf 1,1351 US-Dollar. Die Dollar-Stärke drückt auf die Ölpreise, so dass ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil bei 76,37 US-Dollar notiert.Eine wahre Zahlenflut haben Anleger am Dienstag zu verarbeiten. Neben Volkswagen, Lufthansa, FMC, Fresenius, Beiersdorf und Wirecard – die ihre Bücher bereits geöffnet haben, blicken die Anleger heute Abend gespannt über den großen Teich. Nachbörslich veröffentlicht Facebook sein Zahlenwerk, zudem präsentiert Apple seine Produktneuheiten.Volkswagen sorgte dabei für eine positive Überraschung: Der Konzern hat in den ersten neun Monaten trotz der Einführung neuer Abgastests sowie einer Geldbuße in der Dieselaffäre mehr verdient. Der Nettogewinn stieg in dem Zeitraum um 24 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro – trotz der 800-Millionen-Euro-Geldbuße der Tochter Audi wegen der Manipulation von Dieselabgastests. Das DAX-Unternehmen bestätigte zudem seine Ziele fürs Gesamtjahr; so sollen die Umsätze um bis zu 5 Prozent über Vorjahr liegen, die Rendite soll 6,5 bis 7,5 Prozent betragen. Die Erleichterung über die Zahlen lässt sich im Aktienkurs ablesen – mit einem Plus von rund vier Prozent auf 147,18 Euro führt die Aktie die Gewinnerliste im DAX an.Enttäuschung herrscht hinsichtlich des Zahlenwerks der Lufthansa. So ging das operative Ergebnis – auch wegen Sonderkosten für die Integration großer Teile der insolventen Air Berlin und der vielen Verspätungen und Flugausfälle im Sommer – um elf Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zurück. Der Überschuss sank um zehn Prozent auf 1,07 Milliarden Euro. Der hohe Ölpreis und die verschärfte Konkurrenz machen der Kranich-Airline schwer zu schaffen. Das werden die Kunden spätestens ab 2019 in Form von höheren Ticketpreisen zu spüren bekommen, kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag an. War die Kranich-Aktie 2017 noch die größte Gewinnerin im DAX, so weht ihr in Anbetracht der aktuellen Probleme ein rauer Wind entgegen. Die Aktie notiert nach der Zahlenvorlage fast acht Prozent leichter bei 17,22 Euro.Der Zahlungsabwickler Wirecard hat im dritten Quartal seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 549 Millionen Euro erhöht. Das Ebitda kletterte um 36 Prozent auf 150,1 Millionen. Damit lagen die Zahlen deutlich über den Schätzungen der Analysten, was die Aktie am Dienstag zwischenzeitlich rund fünf Prozent anschob. Am Nachmittag beträgt das Plus noch knapp zwei Prozent auf 161 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.