DAX legt eine Pause ein - Europas Börsen trotzen dem Italien-Fieber - Dow Jones überwindet 25.000-Punkte-Marke

Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beendete den kleinen Verfallstag an der Eurex am Freitag mit einem geringen Kursverlust, so die Experten von LYNX Broker.

Zum Rekordhoch würden jetzt nur noch etwas mehr als 500 Indexpunkte fehlen. Erfreuliche Meldungen habe es noch vor dem verlängerten Pfingstwochenende aus Großbritannien gegeben. Das Vereinigte Königreich wolle auch nach dem Brexit und darüber hinaus in der europäischen Zollunion bleiben. Dies begünstige deutsche Exporte auf die Insel weiterhin. Der britische Leitindex FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) habe am Pfingstmontag ordentlich zugelegt, habe neue Rekorde gebrochen und die anderen europäischen Indices hinter sich gelassen.

Die rote Laterne habe der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) gehalten. Dem Koalitionsvertrag von Lega Nord und der Fünf-Sterne-Bewegung zufolge wolle die neue italienische Regierungsmannschaft offenbar die europäischen Verträge über die italienische Staatsverschuldung und das italienische Haushaltsdefizit zur Diskussion stellen. Der Kurs des Euro gegenüber dem US-Dollar habe beinahe die Marke von 1,17 kassiert.

An der Wall Street hätten die drei US-Leitindices durchweg mit Kursgewinnen aus dem Handel gehen können. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die zurückeroberte 25.000-Punkte-Marke bis zur Schlussglocke gehalten. Der Handelsdisput zwischen China und den USA sei gemäß den Äußerungen von US-Finanzminister Mnuchin auf "hold" gestuft worden. China habe zudem bekanntgegeben, US-Güter im höheren Ausmaß zu erwerben, um das Handelsdefizit zwischen Washington und Peking zu verringern.

Der Deutsche Aktienindex habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 13.077,72 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe 5,127 Mrd. Euro betragen. Der XDAX (ISIN: DE000A169S86, WKN: A169S8) habe um 22:15 Uhr mit 13.084,87 Punkten notiert und der FDAX (ISIN: DE0008469594, WKN: 846959) habe an der EUREX mit 13.082,00 Punkten geschlossen.

In den USA seien die Börsen am Pfingstmontag geöffnet gewesen. Der Dow Jones habe den Handel mit 25.013,29 Punkten beendet und die Rekordmarke liege bei 26.616,71 Punkten. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe zum Handelsschluss bei 6.905,53 Punkten notiert und der Rekordstand betrage 7.186,09 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit 2.733,01 Punkten geschlossen und der Rekordstand liege bei 2.872,87 Punkten. Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1790 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.292,77 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im Juli-Kontrakt 79,46 US-Dollar das Fass gekostet.

Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe am Montag an der EUREX mit 159,39 Punkten geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,52 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (3,05 Prozent Rendite) liege derzeit bei 253 Basispunkten. Die Bundesfinanzagentur emittiere am Mittwoch im Rahmen einer Neuemission Kapitalmarktinstrumente (Schatz) mit einer zweijährigen Laufzeit und mit einem Volumen von 5,0 Mrd. EUR.

Eurokrise oder Staatsschuldenkrise - das Debakel nehme kein Ende "Die Fragilität der Eurozone bleibt auch nach rund zehn Jahren Schuldenkrise und EZB-Hilfen in Billionenhöhe erhalten", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Die aktuellen Schlagzeilen aus Italien zur Abschreibung von 250 Mrd. Euro sind ein weiterer Hinweis dafür, dass die EZB-Ankaufprogramme von Staatsanleihen, ABS, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen wirkungslos verpufft sind", erläutere Friczewsky. (22.05.2018/ac/a/m)