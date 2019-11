DAX legt Verschnaufpause ein – Wall Street noch mit viel Luft nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gut 1000 Milliarden Dollar liegen derzeit auf zwar gut verzinsten, aber an der aktuellen Rally nicht teilhabenden US-Geldmarktfonds. Das ist im Mittel der vergangenen Jahre überdurchschnittlich viel. Es ist sogar der höchste Wert seit einem Jahrzehnt. Sollten sich die Anleger entscheiden, dieses Geld in Aktien umzuschichten, wäre das Kurspotenzial der laufenden Aufwärtsbewegung an der Wall Street noch lange nicht erschöpft. In den USA sind Investoren also noch nicht übermäßig stark in Aktien investiert. Zudem ist die Stimmung trotz neuer Rekordstände eher verhalten. Viel schlimmer wäre es, wenn sie euphorisch wäre. An dieser Wand des Zweifels können die Kurse weiter empor klettern.Der Deutsche Aktienindex hat nach seinem gestrigen Sprung über die 13.000er Marke heute erst einmal eine Pause eingelegt. Passiert über Nacht nichts Gravierendes und können die morgen veröffentlichten Quartalszahlen überzeugen, steht einer Fortsetzung der Rally nichts im Weg.Die Börse wartet jetzt auch auf ein Signal, dass es in China konjunkturell wieder aufwärts geht. Wir werden in den kommenden Wochen sehen, ob der bloße Waffenstillstand im Handelskonflikt mit den USA genügt, das Wachstum im Reich der Mitte wieder anzuschieben. Immerhin hat sich China gegen ein großes Konjunkturprogramm wie im Jahr 2016 ausgesprochen. Die fiskalpolitische Munition ist noch nicht verschossen und das ist gut. Damit haben die Regierungen noch Spielraum für das nächste Jahr, sollte das Wirtschaftswachstum nicht wieder zurückkehren.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.