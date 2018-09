DAX legt Verschnaufpause ein - Draghi bereitet Markt auf Zinswende vor

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das, was steigende Rohstoff- und Energiepreise bereits signalisierten, hat der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, heute ausgesprochen. Es gibt klare Hinweise im Markt für schnellere Preissteigerungen. Das Deflationsgespenst gilt für den Moment als komplett vertrieben und Anleger müssen sich langsam aber sicher auf steigenden Lohndruck und eine anziehende Inflation vorbereiten. Damit ist der Markt jetzt ungefähr auf der gleichen Linie wie die EZB und auf die bevorstehende Zinswende vorbereitet.Der daraufhin steigende Euro wurde allerdings heute erst einmal zum Bremsklotz für den Deutschen Aktienindex. Die Gemeinschaftswährung sprang über 1,18 US-Dollar und hat jetzt technisch Platz bis 1,21 US-Dollar. So wurden zwischenzeitliche Ambitionen des Aktienmarktes, in die Pluszone vorzudringen, schnell wieder zunichte gemacht. Am Ende steht nach der Rally der Vorwoche unter dem Strich ein Konsolidierungstag in den Büchern.Eine Branche freut's - die Aussicht auf steigende Zinsen ist grundsätzlich gut für die Banken der Eurozone, deren originäres Geschäft durch Nullzinsen bedroht wird.DisclaimerDie Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.