DAX legt Rückwärtsgang ein

Von seinem gestrigen Allzeithoch entfernt sich der DAX: Bis zum Mittag verliert das deutsche Börsenbarometer knapp 148 Punkte und kämpft mit der Marke von 13600 Punkten. Die Vorgaben, nachdem die chinesische Regierung die Zählweise der Infizierten geändert hat, scheint die Marktteilnehmer spürbar zu verunsichern. Die Anzahl der Infizierten ist von etwas über 14.000 auf mehr als 48.000 nach oben revidiert worden. Gestern gingen die Marktakteure noch davon aus, wonach der Virus in diesem Monat seinen Höhepunkt erreichen soll. Die vorbörslichen Indikatoren für die amerikanischen Indizes weisen auf eine schwächere Eröffnung in den USA hin.Meistgehandelte Aktie heute in Stuttgart: RIB Software. Für den in Stuttgart ansässigen Softwarekonzern für das Bauwesen, liegt ein Übernahmeangebot von Schneider Electric vor. Der französische Konzern ist bereit 29 Euro je Aktie RIB Aktie auf den Tisch zu legen. Die Aktie von RIB Software liegt gegen Mittag mit 29,14 Euro geringfügig über dem Übernahmepreis. Gegenüber dem Vortrag entspricht dies einem Aufschlag von 8,60 Euro oder knapp 42 Prozent.Diewird heute sehr stark von Anlegern an der Börse Stuttgart gehandelt. Von Unternehmensseite gibt es zu Wirecard keine Neuigkeiten, zum Wochenausklang sollen aber die Eckdaten für das vergangene Jahr veröffentlicht werden. Wirecard ist heute die mit Abstand volatilste Aktie im DAX. Gegen Mittag notier die Wirecard Aktie bei 140,5 Euro. Damit ist sie gegenüber dem Vortagesschluss mit 3,80 Euro im Minus.Nach den deutlichen Kursgewinnen der Deutsche Bank Aktie in den letzten Wochen und Monaten, sowie der erfolgreichen Platzierung einer Nachranganleihe, wird die Aktie auch heute sehr stark an der Börse Stuttgart gehandelt. Mit einem unveränderten Kurs von 9,96 Euro, schlägt sich die Aktie auch heute eindeutig besser als der DAX. Der DAX notiert mit über einem Prozent im Minus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.