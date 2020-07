DAX legt Bremse ein – Tesla gibt Vollgas

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die deutlichen Gewinne des Vortags sind schon wieder passé: Der DAX verliert bis zum Mittag rund 1,5% auf 12.610 Punkte. Auch die vom ZEW-Index abgebildeten Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und Investoren sanken von 63,4 auf 59,3 Punkte – der erste Rückgang seit drei Monaten. Frische Impulse liefern am Mittag dann JPMorgan Chase, Wells Fargo und die Citigroup, die den Start der Berichtssaison einläuten.Heute geht es für Tesla weitere 3% nach oben, seit dem Tief im März hat sich der Kurs der Tesla-Aktie mehr als verdreifacht. Zuletzt zog Tesla gemessen an der Marktkapitalisierung sogar an Toyota als weltweit wertvollstem Autobauer vorbei.Weiterhin rege gehandelt wird von den Stuttgarter Anlegern auch die Amazon-Aktie, die gestern nach Erklimmen eines neuen Allzeithochs bei 2.936 Euro wieder deutlich ins Minus drehte. Heute erholt sich die Aktie etwas und notiert am Mittag 0,6% im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von inzwischen rund 1,43 Billionen Euro ist Amazon nach Apple das derzeit zweitwertvollste Tech-Unternehmen.Als einer der meistgehandelten Werte in Stuttgart legt BioNTech am Dienstag weitere 5,2% auf 72 Euro zu. Bereits gestern war die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens auf das höchste Niveau seit März gestiegen. Schwung verleiht eine Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für zwei mögliche Impfstoffe gegen das Coronavirus.