DAX legt 200-Punkte-Rally aufs Parkett - Fallende US-Renditen kompensieren,Netflix-Enttäuschung

Quasi aus dem Stand setzte der Deutsche Aktienindex heute zur Rally an. Dass der Markt die 200 Punkte Plus am Nachmittag trotz einer von schlechten Netflix-Zahlen belasteten Wall Street halten konnte, ist zudem ein starkes Signal aus Frankfurt an die zuletzt sehr viel stärkere Börse in New York. Ohne die erneute Enttäuschung des Streaming-Anbieters wäre auch im DAX heute sicherlich noch mehr drin gewesen.So aber standen viele Technologieaktien an der Nasdaq nach der gestrigen Erholung schon wieder unter Druck. Gestützt wurde der Markt dagegen von endlich mal wieder fallenden Zinsen am US-Anleihemarkt. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen kam auf 2,88 Prozent zurück, nachdem gestern die Marke von drei Prozent nur knapp verfehlt wurde. Sollte hier die langersehnte Gegenbewegung einsetzen, könnte der Markt einen Belastungsfaktor zunächst ad acta legen.Die Aktie von Netflix wurde abgestraft, obwohl das Unternehmen die Gewinnschätzungen für das erste Quartal übertroffen hat. Zu stark wog die Nachricht über den ersten Verlust von bezahlten Abonnenten nach über zehn Jahren mit ständigem Kundenwachstum. Der Corona-Boom scheint vorbei und das Wort „Peak-Streaming“ macht die Runde. Der stärkere Wettbewerb mit immer mehr Unternehmen im Markt macht der Nummer Eins mehr und mehr zu schaffen. Für die heute nun anstehenden Quartalszahlen von Tesla muss man als Anleger deshalb hoffen, dass der strenge Lockdown in China und der zunehmende Wettbewerb bei den Elektroauto-Herstellern nicht ebenfalls die Geschäfte des Branchenprimus verhagelt hat. Denn viele solcher Enttäuschungen dürfte der Markt in der ohnehin schon fragilen Verfassung nicht verkraften.Die Zahlen von Netflix senden ein negatives Signal für alle Technologieunternehmen, die im Zuge der Pandemie schnell neue Kunden gewonnen haben. Anleger müssen sich hier auf ein deutlich langsameres Wachstum einstellen. Man darf in den nächsten Tagen gespannt sein, ob sich die anderen Pandemie-Gewinner gegen diesen Trend stellen können und Netflix eventuell ein haugemachtes und ganz individuelles Problem hat.Denn bislang konnten die veröffentlichten Quartalszahlen durchaus überzeugen. Die Unternehmen aus dem S&P 500 übertrafen die Schätzungen um fast acht Prozent. Setzt sich dieser Trend fort, könnte sich auch die heute aufgekommene positive Stimmung in Frankfurt noch etwas länger halten.





