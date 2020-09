DAX legt 180-Grad-Wende hin – Wenn Stiefkinder plötzlich zu Börsenlieblingen werden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit dem heutigen Blick auf die DAX-Tafel in Frankfurt fragt man sich schon, woher die über das Wochenende merklich gedrehte Stimmung der Anleger herrührt. Denn weder die Situation in Sachen Corona hat sich maßgeblich verändert, noch sind andere potenzielle Risiken wie ein ungeregelter Brexit zum Jahresende und der immer schmutziger werdende Wahlkampf in den USA verschwunden.Mit Ach und Krach konnte der Deutsche Aktienindex in der vergangenen Woche den Bereich um 12.500 Punkte verteidigen. Heute kurz vor Handelsschluss notiert der Index mehr als 300 Punkte höher und die Kursgewinne konnten im Tagesverlauf immer weiter ausgebaut werden. Von Gewinnmitnahmen keine Spur mehr. Ungeliebte Aktien wie die Deutsche Bank, Commerzbank oder die Stahlhersteller zählten heute zu den großen Gewinnern. Wenn zuvor schwache Werte plötzlich eine Börsenrally anführen, hat das entweder den Charakter eines Short-Squeeze, also der Eindeckung von Leerverkaufspositionen, der nur von kurzer Dauer ist. Andererseits aber könnte man positiv auch von einer großen Sektor-Rotation sprechen, die immer mehr Branchen erreicht. Die Rally würde so breiter und stabiler und nicht mehr nur von den Technologiewerten abhängig.Ob man es später mit einer V-förmigen Erholung der Wirtschaft und am Aktienmarkt zu tun bekommt oder ein anderes Szenario Realität geworden ist, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es für die Wirtschaft nicht so schlimm gekommen ist wie noch vor einigen Monaten gedacht. Die Börse nimmt dies mit wiederkehrendem Schluckauf vorweg und honoriert es mit steigenden Kursen. Die politische Unsicherheit rund um die US-Wahl dürfte allerdings weiterhin das Geschehen an den Börsen in den nächsten sechs Wochen bestimmen und noch für die eine oder andere Überraschung sorgen.

