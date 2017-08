DAX: langsam wird es kritisch!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Triste Stimmung beim deutschen Leitindex! Nachdem der DAX am 20.06.17 bei 12951 Zählern ein letztes Hoch ausbilden konnte, geht es schrittweise immer weiter nach unten. Charttechnisch lässt sich dabei ein Abwärtstrendkanal einzeichnen, welcher an der Unterkante aktuell im Bereich der 11950 Marke verläuft. Richtig kritisch wird es, falls dieser nach unten verlassen werden sollte. Unterstützung findet sich dann nur noch an der 200-Tage Linie (blau) um die 11820. Die Börsenampel steht somit auf rot und wird uns wohl noch die nächsten Wochen begleiten.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.