DAX läuft weiter nach oben – Trump geschwächt, Powell ohne Eile

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex läuft weiter nach oben. Die Mischung aus starken Wirtschaftsdaten und Quartalsergebnissen sorgt für gute Stimmung auf dem Börsenparkett.

US-Präsident Trump knickt ein, indem er die eigenen Geheimdienste anerkennt. Damit ist er geschwächt, denn im Grunde gesteht er damit ein, dass Russland ihm zumindest teilweise zum Wahlsieg verholfen haben könnte. Vielleicht hätte er die Wahl auch gar nicht gewonnen, hätte es die Einmischungen Russlands nicht gegeben. Das ist brisant. Offenbar spielen die Verhandlungspartner Trumps im Handelsstreit jetzt auf Zeit, da sie insgeheim hoffen, dass der US-Präsident die Zwischenwahlen nicht unbeschadet überstehen wird.

Der DAX schert sich nicht um diese Erwägungen. Die US-Wirtschaft brummt, während gleichzeitig die Liquiditätsversorgung ungewöhnlich hoch bleibt, auch wenn Fed-Chef Powell gestern seine Absicht bekundete, schrittweise weitere Zinsanhebungen durchführen zu wollen. Dies geschieht aber gemächlich und ohne Hast. Das ist genau das Signal, das die Märkte hören wollten.

Amazon erzielt offenbar starke Umsatzzuwächse während des Prime Days, die Aktie schießt auf ein Rekordhoch. Netflix wird gerade wegen des Kursrutschs von vielen Analysten als Einstiegschance empfohlen und Anleger schlagen wieder zu.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.