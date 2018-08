DAX läuft 12.460 Punkte an - Wall Street peilt Rekordmarke an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine Stabilisierung des Deutschen Aktienindex auf dem aktuellen Niveau wäre schon die halbe Miete. Wenn Investoren nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche einfach wieder kaufen und in den Markt zurückgehen, wären die, die auf fallende Kurse gesetzt haben, plötzlich auf der falschen Seite positioniert. Ein Short-Squeeze wäre die Folge.

Der neuralgische Punkt, der aus rein pragmatischen Gründen derlei Anpassungen erzwingen könnte, liegt bei 12.460 Punkten. Der DAX ist heute haarscharf an dieser Marke vorbeigeschrammt. Ob sich die Bullen jetzt ein Herz nehmen, wird wohl vor allem mal wieder an Washington und den Nachrichten von dort liegen. Die Wall Street stärkt dem DAX den Rücken. Die Amerikaner könnten bei guten News aus dem Handelsstreit den Schneid haben, auf neue Rekordhochs zu steigen.

Ohne solche Signale ist es kaum zu erwarten, dass die Bullen im DAX den Mumm in den Knochen haben, nach oben durchzulaufen. Es ist dem DAX aber zu Gute zu halten, dass die Käufer den zweiten Tag in Folge die Flinte nicht ins Korn geworfen haben und auf der Käuferseite parat standen, um einzusteigen. Das ist ein gutes Zeichen. Die Käufer lassen sich gerade nicht kleinkriegen. Über 12.460 Punkten droht die Situation, dass die Leerverkäufer sprichwörtlich ins Leere gegriffen haben.

