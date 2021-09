DAX lässt Tagestief weit hinter sich - EZB schafft Klarheit

In dem Moment, wo die Dinge einmal ausgesprochen werden, enden auch die Spekulationen. Die normative Kraft des Faktischen sorgt heute wieder für Zuversicht bei Anlegern, auch wenn es nicht allzu viele Alternativen zu dem gab, was die Europäische Zentralbank heute verkündete.



Dass die Anleihekäufe in den kommenden Monaten gedrosselt werden, hätten sich die Anleger im Vorfeld bereits selbst ausrechnen können: Rund 500 Milliarden von 1.850 Milliarden Euro sind noch übrig und müssen noch sieben Monate bis zum Auslaufen des PEPP-Programms reichen, es bleiben also pro Monat weniger als 80 Milliarden Euro übrig. Dass die Anleihekäufe nun also anders allokiert werden, war eine zwangsläufige Folge einfacher, bereits bekannter mathematischer Grundlagen.



Doch die Börse nimmt die Klarheit als Anlass, zu steigen. Wenn jetzt die Wall Street noch mitspielt, könnten sich die Schnäppchenjäger im Deutschen Aktienindex erneut durchsetzen. Die Investoren haben sich mittlerweile an das geldpolitische Spiel mit Zuckerbrot und Peitsche gewöhnt.