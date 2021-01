DAX lässt Dynamik etwas vermissen – Wall Street setzt auf friedliche Machtübergabe

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Wichtigste für die Finanzmärkte in den nächsten 24 Stunden dürfte eine friedliche Machtübergabe in den USA sein. Ähnliche oder noch dramatischere Szenen als die vom Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen könnten die optimistische Grundhaltung, die die Anleger derzeit mit der Präsidentschaft Biden verbinden, empfindlich stören.Zusätzlich haben die Anleger eine ganze Reihe von Quartalszahlen zu verarbeiten. Da die Messlatte hier sehr hoch hängt, könnten die Aktien heftig abgestraft werden, deren Unternehmen die Erwartungen an Gewinn und Umsatz nicht erfüllen.Der Deutsche Aktienindex lässt zwar die Dynamik etwas vermissen, aber er hält die 13.800 Punkte und damit bleibt aus technischer Sicht auch die Option bestehen, die Rally in den kommenden Tagen ungehindert fortzusetzen. Katalysator dieser Bewegung könnte der US-Technologie-Index Nasdaq sein, wenn er es schafft, das neue Rekordhoch zu behaupten.Technologie ist und bleibt Trumpf, wenn es um die Nachhaltigkeit der Hausse an den Aktienmärkten geht. Ohne diese Aktien würde es vermutlich trotzdem eine Fortsetzung geben, aber mit einem weitaus geringeren Tempo. Insgesamt sind die Aufwärtstrends an den Börsen in der Old Economy und auch bei den Technologieaktien als weiter intakt anzusehen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.