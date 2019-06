DAX kurzfristig mit Aufwärtspotenzial - Aus schlechten werden wieder gute Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Aus für die Börse auf den ersten Blick schlechten Nachrichten werden plötzlich wieder gute Nachrichten: Der US-Jobmotor stottert, aber die Aktienmärkte schütteln sich nur kurz. Dann aber kehren die Käufer in den Markt zurück, die nach nur 75.000 neu geschaffenen bei 185.000 erwarteten Stellen in den USA darauf setzen, dass die Federal Reserve nun auf jeden Fall und womöglich sogar noch schneller als erwartet die Zinsen senkt.Für den deutschen Aktienmarkt bedeutete das, dass der DAX kurzzeitig wieder unter die Marke von 12.000 Punkten fiel, um anschließend ein neues Tageshoch bei rund 12.100 Zählern zu markieren. Damit wurde auch der Widerstand von 12.026 Punkten zunächst genommen, was zunächst für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in der kommenden Woche spricht.Noch ist die wieder neu aufgeflammte Zinsfantasie das bestimmende Thema an der Börse. Ob diese allerdings das Potenzial besitzt, die Börsen nachhaltig wieder auf Kurs nach oben und in Richtung Allzeithochs zu befördern, ist dabei mehr als fraglich. Denn es stehen den Notenbanken, allen voran der Europäischen Zentralbank, nicht mehr so viele Mittel zur Verfügung, die Märkte bei Laune zu halten, wie es brauchen könnte, eine in einen Handelskrieg schlitternde Weltwirtschaft vor einer Rezession zu bewahren.

Gibt es nicht zeitnah positive Nachrichten in erster Linie aus Washington und Peking, dürfte der Handelskonflikt an der Börse also schnell wieder die Oberhand gewinnen und die Geldpolitik gerade mal in der Lage sein, Schlimmeres zu verhindern. Noch ist es zu früh, aus der Zinsfantasie eine Kursfantasie am Aktienmarkt für die zweite Jahreshälfte abzuleiten.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.