DAX kratzt an der 14.000er Marke - Die Stimmung hat sich merklich verbessert

Die Stimmung an der Börse hat sich in dieser Woche merklich verbessert. Die Gamestop-Kapriolen schon fast wieder vergessen, schielen die Anleger nun wieder auf das neue Konjunkturpaket in den USA. Jetzt sollte es doch klappen, so die einhellige Meinung auf dem Parkett.Der US-Kongress kam gestern trotz des Widerstands der Republikaner der Verabschiedung von Bidens 1,9-Milliarden-Dollar-Paket zumindest einen großen Schritt näher. Sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat stimmten für den Beginn einer Haushaltsdebatte, wobei sich die Mehrheit der Demokraten als entscheidend erwies. Das Thema könnte die Börse trotzdem noch mehrere Wochen beschäftigen, denn ein separates, detaillierteres Hilfspaket muss vorher noch entworfen und erst dann darüber abgestimmt werden. Eine solche endgültige Abstimmung ist jedoch nicht vor März zu erwarten.Zudem beflügeln die Rekordgewinne von Amazon und steigende Werbeeinnahmen bei der Google-Mutter Alphabet die Technologieaktien und damit auch den Gesamtmarkt. Der Short-Squeeze bei Gamestop und AMC scheint endgültig abzuebben. Und die Frage, ob die vergangene Woche nun eine Revolution auf dem Finanzmarkt ausgelöst haben könnte oder nicht, hat zunächst an Brisanz und Relevanz verloren. Letzten Endes haben einige Hedgefonds gewonnen, wo andere Geld verloren haben. „Business as usual“ an der Börse.Sofern sich diese Tür aber nicht zum Beispiel durch größere regulatorische Änderungen schließt, könnten die Ereignisse viele Kleinanleger für die Börse begeistert haben. Dies wiederum wäre dann auch gut für die Aktienkultur in Deutschland und auf der gesamten Welt. Und mit dem klassischen Deep-Value-Investing Ansatz, wie er im Prinzip bei dem Short-Squeeze auf Gamestop und Co. umgesetzt wurde, erlebte ein fast schon totgeglaubter Ansatz eine Renaissance, der in den vergangenen Jahren den Wachstums-, Momentum- und Qualitätsinvestitionsstrategien weichen musste.

