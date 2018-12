DAX mit kräftiger Gegenbewegung - Fortschritte im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es ist die Hoffnung, dass es im Handelskonflikt zwischen den USA und China jetzt endlich Fortschritte geben könnte, die den Börsen hilft, ihre gestern begonnene Gegenbewegung fortzusetzen. Offenbar hat die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei einen bleibenden Eindruck bei der chinesischen Führung hinterlassen. Jedenfalls bekräftigte die Regierung in Peking heute Mittag, die Strafzölle auf US-Automobile wie vom US-Präsidenten bereits verlautbart zu senken.Es sieht für den Moment danach aus, als würde die Wall Street ihre Seitwärtsspanne halten können. Das ermöglicht in den nächsten Tagen ein Aufwärtspotenzial von nahezu sechs Prozent im S&P 500. Am Ende einer solchen Rally wäre der Index wieder an der Oberkante der der Spanne seit Mitte Oktober angekommen. Der Deutsche Aktienindex könnte in diesem Fahrwasser seine Erholung fortsetzen und in den kommenden Tagen die 11.000er Marke wieder in Angriff nehmen.

Alles in allem aber bleibt festzuhalten, dass die Börsen weiterhin politisch getrieben werden. Der Mangel an Fortschritten im Handelskonflikt war genau das, was die Wall Street in den vergangenen Tagen nach unten drückte. Genauso können Fortschritte sie aber auch wieder steigen lassen.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.