DAX konsolidiert weiter – Autoaktien deutlich im Plus

Aus technischer Sicht war im Deutschen Aktienindex knapp unter der 200-Tage-Linie bei aktuell 14.725 Punkten erst einmal der Deckel drauf. Nach der Rally von über 1.200 Punkten seit dem Tief Anfang Mai ist der Markt in eine Konsolidierungsphase eingetreten. Der DAX steht damit vor der Entscheidung, ob er die Gewinne verteidigen kann oder es erneut zu einem Rutsch nach unten kommt. Immerhin fällt die 200-Tage-Linie im Moment pro Woche um gut 30 Punkte und konnte seit Kriegsausbruch in der Ukraine nicht überschritten werden. Gelingt dem Markt der Ausbruch darüber, würde weiteres Potenzial frei und eventuell auch mehr aus der jetzt zumindest mal unterbrochenen Bärenmarktrally.Die Autoaktien in Europa haben heute ein Zweimonatshoch erreicht. Die Aussicht auf eine Mehrwertsteuersenkung in China sowie Anstrengungen der deutschen Bundesregierung zur Ankurbelung der Konjunktur schaffen bessere Absatzperspektiven. Diese sind auch dringend notwendig, nachdem der Einzelhandelsumsatz in Deutschland so stark eingebrochen ist.Vor einer schwierigen Aufgabe steht deshalb auch die Europäische Zentralbank. Es gibt Spekulationen, auch in der Eurozone könnten die Leitzinsen in einem ersten Schritt um 50 Basispunkte angehoben werden. Es wird nicht leicht für die EZB, die Zinswende einzuleiten und gleichzeitig eine harte Landung der Volkswirtschaften der Eurozone zu verhindern.Ein Ausschluss Russlands aus der OPEC+ könnte am Ende dazu führen, dass Saudi-Arabien mehr Öl fördert. Das wäre gut für das angeheizte Inflationsgeschehen. Ein fallender Ölpreis könnte die Gemüter beruhigen und vor der nachfragestarken Reisezeit im Sommer dazu beitragen, die Spritpreise weiter zu senken.





Finanztrends Video zu DAX



