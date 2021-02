DAX kommt vorerst nicht weiter – Aufbruchstimmung an der Börse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine Mischung aus guten Quartalsbilanzen in der Berichtssaison und billigem Geld der Zentralbanken ermöglicht den Aktien immer weiter zu steigen. Kurzfristig könnte sich allerdings etwas Katerstimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett breit machen, wenn der Deutsche Aktienindex die Marke von 14.056 Punkten nicht verteidigen kann. Darüber bliebe der Aufwärtstrend intakt und könnte sich über die nächsten Stunden und Tage fortsetzen.Der Highflyer des gestrigen Tages war Ocugen, ein amerikanisches Biotech-Unternehmen, das zusammen mit einem indischen Partnerunternehmen an einer Zulassung für einen Covid-19-Impfstoff arbeitet, der gegen alle Mutationen wirksam sein könnte. Das Plus seit Weihnachten in der Ocugen-Aktie beläuft sich auf fast 5000 Prozent. Vor Bekanntwerden des Deals nur bei 29 Cent, ging das Papier gestern mit fast 16 Dollar aus dem Handel.Es gibt viele Impfstoffe, die gerade entwickelt werden und hinzu kommen zahllose Konzepte für den Umgang mit dem Virus, so dass eine Rückkehr zu mehr Normalität in greifbare Nähe rückt. Die amerikanische Finanzministerin Yellen spricht sogar schon von Vollbeschäftigung Mitte des kommenden Jahres in den USA, die Tourismusbranche erwartet eine Sonderkonjunktur im Sommer. An der Börse herrscht gerade Aufbruchstimmung.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.