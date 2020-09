DAX kommt seinem All-Time-High immer näher

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bei einem Stand von rund 13.460 Punkten erscheint das All-Time-High im DAX von 13.795 Punkten nicht mehr in allzu weiter Ferne. Die amerikanischen Indizes springen schon seit Tagen von einem Allzeithoch zum nächsten.Aktuell gibt es keinen Tag ohne Tesla: Der Tesla-Gründer Elon Musk hat bei seinem gestrigen Deutschlandbesuch den brandenburgischen Wirtschaftsminister getroffen. In der Gemeinde Grünheide plant Tesla seine vierte Gigafactory. Ab Sommer 2021 sollen die ersten Tesla Autos vom Band rollen. Für die Aktie geht es heute um 5,35% bergab auf 357,05 Euro.Bei Daimler geht's dafür nach oben: Gestern stellte Konzernchef Ola Källenius die neue S-Klasse in Sindelfingen vor – für Daimler ein großer Gewinntreiber. Die Analysten schätzen die Gewinnmarge zwischen 15 und 20 Prozent ein. Für die Aktie geht es heute um 1,63% nach oben auf 44,19 Euro.Mit Volkswagen befindet sich ein weiterer Autobauer bei den Umsatzspitzenreitern an der Börse Stuttgart. Bereits zur Mittagszeit ist ein Handelsvolumen von mehr als drei Millionen Euro zu verzeichnen. In der letzten Woche stellte Volkswagen seinen vollelektronischen SUV ID.4 vor, worauf VW große Hoffnungen setzt. Für die Aktie geht es um 2,71% auf 145,92 Euro nach oben.