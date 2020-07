DAX kommt nicht wirklich vom Fleck - Unternehmen und Anleger fahren auf Sicht

Von einer Trendwende im Deutschen Aktienindex ist nach wie vor weit und breit nichts zu sehen. Der Tageschart zeigt einen intakten Aufwärtstrend. Die Anleger warten jetzt auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve und darauf, ob ihre Aussagen den aktuellen Aufwärtstrend weitertragen oder nicht.



Zweifel an einer möglichen konjunkturellen Erholung im zweiten Halbjahr kommen durch das Wiederaufflackern von Infektionsherden rund um den Globus auf. Auch die Berichtssaison war nicht in der Lage, die entscheidenden Impulse zu setzen. Die Aussagen aus den Unternehmen deuten darauf hin, dass das Management genauso auf Sicht navigiert wie es die Anleger tun. Nur dass letztere gerade bei ihren Engagements vor allem im Technologiesektor in den vergangenen Wochen nicht gerade konservativ unterwegs waren.



Das Rückschlagpotenzial an der Börse ist nach wie vor hoch. Noch niemals in der Geschichte war dermaßen viel Liquidität und Geld im Umlauf wie aktuell. Allerdings scheint dieses Geld vor allem den spekulativen Weg an die Märkte zu finden, während in der realen Wirtschaft relativ wenig davon anzukommen scheint.