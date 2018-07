DAX kommt nicht vom Fleck – Ölpreis steigt, weil die OPEC wackelt

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Das Hin und Her im DAX auf niedrigem Niveau geht auch heute weiter. Statt sich zu weiter vorzuwagen, besonnen sich die Käufer gestern auf einen geordneten Rückzug. Um das Verkaufssignal, das vergangenen Montag bei 12.423 Punkte ausgelöst wurde, wieder aufzuheben, ist der Markt bislang noch zu schwach.

Auch weil der Handelsstreit immer weitere Kreise zieht. China fängt jetzt an, gezielt Technologieaktien an der Nasdaq ins Visier zu nehmen. Jene Anleger, die sich von einem Investment in US-Techs Immunität gegenüber dem Handelskonflikt versprochen hatten, erleben jetzt ein böses Erwachen. Ein chinesisches Volksgericht zieht jetzt sogar Chips taiwanesischer Hersteller denen des US-Konzerns Micron vor, obwohl sich beide Nationen spinnefeind sind. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass im Handelskonflikt kein sicherer Hort für Anlagegelder existiert.

An Brisanz kaum zu überbieten sind die Gerüchte, wonach Trump direkte Einflussnahme auf die Stabilität des Ölkartells OPEC nimmt. Offenbar will das Weiße Haus Saudi-Arabien zum Alleingang bewegen. 12 Millionen Barrel soll das Königreich täglich fördern, 20 Prozent mehr als bisher, und das ohne Absprache mit anderen OPEC-Ländern. Lange Zeit dachte man, dass die Erweiterung der OPEC um Russland das Gleichgewicht innerhalb des Kartells stören würde. Nun scheint es so, als dass man im Weißen Haus Probleme damit hat, dass es anders gekommen ist.

Ein Auseinanderbrechen der OPEC wäre ein Erdbeben der Stufe 10 auf der Richterskala. Der WTI-Preis springt bereits in Erwartung eines höheren Absatzes nach oben. Zehn Dollar Plus in zehn Tagen. Die Märkte urteilen also schon, dass die OPEC wackelt. Ob sie bricht, wird sich zeigen. Gerüchte über eine Notfallsitzung des Kartells sollten deshalb ernstgenommen werden.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.