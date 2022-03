DAX - kommt nicht unerwartet ins Stocken

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der aktuell noch immer laufenden Erholungsbewegung kommt der DAX derzeit etwas ins Stocken. Das ist bei einer solchen Formation (wenn es sich um ein V handelt) nicht ungewöhnlich. Das Kaufsignal des MACD-Indikators dürfte noch Wirkung zeigen. Die anderen Indikatoren laufen so langsam heiß. Die Saisonalität zeigt noch einen kurzen Knick nach unten, bevor es dann statistisch nach oben gehen sollte. Die Umsätze sind, abgesehen vom großen Options- und Futures-Verfallstag, weiter rückläufig. Von Euphorie kann am Markt also keine Rede sein. Die Marktteilnehmer verhalten sich derzeit eher zurückhaltend. Trotzdem sollte der DAX zumindest bis in den Bereich der Widerstandszone wieder vordringen können.

