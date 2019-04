DAX kommt nicht mehr weiter - Intel und 3M machen Strich durch die Rechnung

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel kassierte gestern seine Ziele und nährte damit die Zweifel, ob es tatsächlich eine Nachfrageerholung für Chips außerhalb des 5G-Mobilfunkstandards geben wird. 3M nahm seine Jahresziele ebenfalls zurück. Mit Intel und 3M haben also zwei große Unternehmen denjenigen einen Strich durch die Rechnung gemacht, die für die zweite Jahreshälfte schon wieder eine Belebung der Konjunktur und ein steigendes Gewinnwachstum erwarten.



Im vergangenen Jahr lag der Gewinnanstieg im S&P 500 Index bei 22 Prozent. In diesem Jahr bleiben, wenn es gut läuft, gerade einmal drei Prozent übrig. Man sollte sich als Anleger jetzt nicht von der kurzfristigen Freude darüber blenden lassen, dass tief gesteckte Erwartungen übertroffen werden. Am Ende vom Tag müssen im Gesamtjahr höhere Gewinne in den Büchern stehen, um die vorgelaufenen hohen Bewertungen am Aktienmarkt zu rechtfertigen.



Um die aktuelle Rally am Leben zu halten, braucht es deshalb immer noch bessere Nachrichten. Weder die Quartalszahlen geben das wirklich her, noch ist damit zu rechnen, dass die Geldpolitik über das bereits Gesagte hinausgehende Zusagen machen wird. Das sieht man auch an der Tatsache, dass die chinesische Notenbank Marktgerüchten über eine weitere Reservesatzsenkung bereits eine Absage erteilte.



Die Märkte müssen jetzt mit dem zurechtkommen, was sie haben, wobei die Erwartungshaltung gestiegen ist, da die Kurse entsprechend weit nach oben gelaufen sind. Vor wenigen Wochen waren schlechte Nachrichten noch gute Nachrichten, da sie die Hoffnung am Leben hielten, dass die Zentralbanken noch weitere Zusagen machen könnten. Jetzt ist für schlechte Nachrichten – das zeigen 3M und Intel – kein Platz mehr.





Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.