DAX kommt etwas zur Ruhe – Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten

„Bad news are good news“ – noch schlechtere Wirtschaftsdaten könnten noch stärkere Hilfsmaßnahmen aus der Geld- und vor allem Fiskalpolitik erzwingen. So lautete die Schlussfolgerung gestern an der Wall Street nach der schockierenden Zahl von 3,3 Millionen neuen Arbeitslosen in den USA innerhalb von nur einer Woche. Damit dürfte auch die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus heute um 14 Uhr über das zwei Billionen schwere Konjunkturprogramm zur Stütze der Wirtschaft in und nach der Corona-Krise eher eine reine Formsache sein.Die Kurse an der Wall Street stiegen gestern den dritten Tag in Folge, womit die Phase auch die beste Drei-Tages-Bilanz seit den 1930er Jahren darstellte. An der Börse wird die Zukunft gehandelt und in den vergangenen Stunden schauten die Anleger eher auf die Zeit danach und vertrauten auch den Worten eines Fed-Chefs Jerome Powell, der von einer kraftstrotzenden konjunkturellen Erholung von der Krise sprach.Aber auch wenn wir jetzt eine Entspannung sehen und die Volatilität am Aktienmarkt wieder fällt, ist das nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Krise. Und damit ist auch nicht gesagt, dass es jetzt so weiter gehen wird. Es gibt noch viele Unsicherheitsfaktoren. Noch kann keiner die Frage wirklich beantworten, wie stark das Virus die Wirtschaft am Ende wirklich treffen wird. Die weltweit geschnürten Hilfspakete dämpfen den Absturz zwar, verhindern können sie ihn aber nicht. Gleichzeitig ist der Punkt erreicht, an dem das Virus nicht mehr gestoppt, sondern dessen Ausbreitung lediglich verlangsamt werden kann. Beides hat jetzt eine enge Korrelation. Eine nachhaltige Erholung der Aktienkurse dürfte deshalb maßgeblich davon abhängen, ob die Eindämmung des Virus erfolgreich sein wird oder nicht.Die Erholungen gemessen an dem, wo die Tiefs in vielen Aktien lagen, sind durchaus beeindruckend. Aber es liegt noch ein hoher Berg vor ihnen, bis sie dort landen werden, wo sie ursprünglich hergekommen sind. Für den Moment setzt der Deutsche Aktienindex seine Stabilisierung fort und verharrt mehr oder weniger in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung zwischen und 9.438 und 10.142 Punkten – was durchaus ein Grund zur Hoffnung ist.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.