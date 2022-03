DAX kommt aktuell nicht weiter - US-Technologiewerte trotz steigender Zinsen gefragt

Auch mit dem Rückenwind einer weiter starken Wall Street und vor allem haussierenden Technologiewerten, die den geldpolitischen Unwägbarkeiten trotzen, kommt der Deutsche Aktienindex für den Moment einfach nicht weiter. Die geographische Nähe und wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland in Kombination mit wieder steigenden Energiepreisen macht der deutschen Industrie zu schaffen, was sich früher oder später im Gewinnwachstum zeigen wird.



Der Nasdaq-Index bleibt der große Gewinner in diesen Tagen und koppelt sich von den anderen Indizes ab. Der Aktienkorb mit den am stärksten leerverkauften Aktien legte in den vergangenen Tagen gegenüber den Tiefstständen vor der Zinserhöhung in der vergangenen Woche sogar um 20 Prozent zu. Dies ist der aggressivste Short Squeeze seit dem Januar 2021, als dieser Index sein Rekordhoch erreichte. Noch scheint auch keine Pause in Sicht. Small-Cap- und Technologieaktien stehen plötzlich wieder auf der Favoritenliste der Anleger, während gleichzeitig die Anleiherenditen steigen.