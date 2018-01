DAX könnte Aufwärtspartie fortsetzen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Nachwehen des Rekordrauschs an den US- Börsen dürften auch zu Beginn der neuen Handelswoche dem DAX Auftrieb verleihen. Der Dow Jones kletterte in der vergangenen Woche erstmalig auf über 25.000 Punkte und zog den Index hierzulande im Schlepptau auf über 13.300 Zähler mit. Bemerkenswerterweise galt das relativ hohe Niveau der europäischen Gemeinschaftswährung nicht als Kaufhemmnis.

Die ersten Handelstage im neuen Jahr haben gezeigt, wie sich der deutsche Leitindex im weiteren Verlauf der nächsten Wochen verhalten könnte. Die verpasste Jahresendrally ist aus den Augen und somit aus dem Sinn der Börsianer.