DAX könnte Aufholjagd starten – Europäische Aktien werden wieder attraktiver

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks freunden sich so langsam aber sicher mit einem Machtwechsel im Weißen Haus am 3. November an. Im Falle eines Wahlsieges könnte der Demokrat Joe Biden die Strafzölle gegen China und Europa fallen lassen und wieder mehr auf eine internationale Zusammenarbeit setzen, was Europas Wirtschaftswachstum helfen würde. Das könnte dann auch dem Deutschen Aktienindex ermöglichen, an die Stärke der Wall Street anzuknüpfen.Zudem könnte die Europäischen Zentralbank im Dezember angesichts der niedrigen Inflationsraten weitere geldpolitische Schritte unternehmen, was den Euro schwächen und damit den europäischen Export stärken würde. Mit dieser Kombination könnte der Zeitpunkt gekommen sein, um als Investor auf europäische Aktien zu setzen. Vieles wird vom Wahlausgang in den USA und davon abhängen, ob mit einem Sieg der Demokraten eine blaue Welle auf die USA und den Rest der Welt zurollen wird.Heute Nachmittag will die Sprecherin des Repräsentantenhauses und Demokratin Nancy Pelosi über die Aktivierung des Paragraphen in der amerikanischen Verfassung sprechen, mit dem die Gesundheit des US-Präsidenten und die Fähigkeit, das Amt auszuführen, überprüft werden soll. Vier Jahre lang haben die Demokraten versucht, Donald Trump als geistig nicht zurechnungsfähig zu klassifizieren, um ihn über dieses Impeachment seines Amtes zu entheben, ohne Erfolg. Donald Trump hat auch gleich getwittert, dass eher Pelosi untersucht werden sollte, man würde sie ja nicht umsonst "crazy Nancy" nennen.Es ist und bleibt ein schmutziger, auf persönlichen Angriffen aufbauender Wahlkampf in den USA. Die Republikaner haben sich erst gar nicht die Mühe gemacht, ein Wahlprogramm aufzustellen und im Gegenzug jegliche Pläne der Demokraten als leere Versprechen, Fake News oder schlichtweg Lügen verkauft.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.