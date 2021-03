DAX knackt sein Allzeithoch!

1. Daimler (WKN 710000)

Analog zum starken Gesamtmarkt schneidet auch die Daimler-Aktie gut ab und notiert zum Mittag 2,8% fester. Gestern wurde bekannt, dass Daimler gemeinsam mit dem – mittlerweile zum Geely-Konzern gehörenden – Konkurrenten Volvo kooperieren will. Die beiden Unternehmen planen ein gemeinsames Joint-Venture zur Entwicklung von LKW-Brennstoffzellen. Auch die Geely-Aktie notiert heute leicht im Plus.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Ebenfalls gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind die Papiere des VW-Konzerns. Die Aktie der Wolfsburger klettern zur Wochenmitte um 5,2% auf 186,84 Euro und findet sich unter den Top-Werten im DAX wieder. Analysten der UBS sehen VW mit seiner Elektromobilitäts-Strategie offensichtlich auf Erfolgskurs und geben ein Kursziel von 300 Euro aus.



3. NanoRepro (WKN 657710)

Deutlich nach oben geht es am Mittwoch auch für die Aktie der NanoRepro AG. Das Marburger Unternehmen produziert Covid-Schnelltests und könnte von den kommenden Lockerungen profitieren. Alleine in der letzten Woche konnte die Aktie über 150% zulegen. Seit Ausbruch der Pandemie gewann die NanoRepro-Aktie sage und schreibe 3.200%.