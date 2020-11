DAX knackt die runde Marke!

1. SAP (WKN: 716460)

Seit dem denkwürdigen Montag vor einer Woche ist die SAP-Aktie täglich die meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Auch heute finden in der Aktie die mit Abstand meisten Preisfeststellungen statt. Dabei klettert SAP ähnlich stark wie der DAX um 2% auf 92,80 Euro.

2. Bayer (WKN: BAY001)

Die Papiere des Bayer-Konzerns gehören heute zu den meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Der Konzern vermeldete heute seine Quartalszahlen: Der Umsatz fiel währungsbereinigt um 5,1% auf 8,5 Milliarden Euro. Der Vorstandsvorsitzende Baumann bestätigte den Konzernausblick für 2020. Die Aktie fiel zu Handelsbeginn bis auf 40,50 Euro, konnte sich im Anschluss aber erholen und notiert bei 41,40 Euro nur noch leicht im Minus.

3. Hello Fresh (WKN: A16140)

Auch der Kochboxenhersteller HelloFresh verkündete heute seine Zahlen fürs dritte Quartal. Demnach stieg die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vorjahresquartal um 91,5% auf fünf Millionen, die der ausgelieferten Mahlzeiten um 114% auf 19,49 Millionen. Bis zum Mittag fällt die in Stuttgart rege gehandelte Aktie um 2,7%. Seit Jahresbeginn hat die Aktie dennoch über 130% zugelegt.