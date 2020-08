DAX knackt die runde Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX zeigt sich heute von seiner starken Seite: Bis zum Mittag legt der deutsche Leitindex um 2,6% zu und überwindet damit die Marke von 13.000 Punkten. Auch der ZEW-Index, der die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren abbildet, stieg im August entgegen der Erwartungen auf 71,5 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit 2004.Als Umsatzspitzenreiter und meistgehandelter Wert in Stuttgart legt die Daimler-Aktie heute 3,5% auf 42,25 Euro zu. Stützend wirken frische Zahlen vom chinesischen Automarkt: So wurden dort im Juli über 1,6 Millionen Pkw verkauft – und damit im Vergleich zum Vorjahr 7,9% mehr. Das ist bereits der vierte Anstieg in Folge.Diese Zahlen beflügeln auch den rege gehandelten Konkurrenten BMW, dessen Aktie bei über 58 Euro 4,8% fester notiert – wenngleich die Investmentbank Barclays das Kursziel von 92 auf 75 Euro senkte. Als Begründung führen die Analysten an, dass der Quartalsbericht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Dennoch belassen sie die Einstufung für BMW bei „Overweight".HelloFresh verliert als eine der meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 4,3% – obwohl der MDAX-Konzern erneut seine Jahresprognose anhob. So erwartet HelloFresh beim Umsatz nun gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 75 bis 95%. Zuvor wurde mit einem Anstieg um 55 bis 70% gerechnet. Laut den ebenfalls veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal verbuchte HelloFresh von April bis Juni einen Rekordumsatz von 972 Millionen Euro.